Bosschenaar (20) aangehouden op verdenking plunderen

Vrijdagochtend heeft de politie een 20-jarige man, woonachtig in ’s-Hertogenbosch, aangehouden die er van wordt verdacht medeverantwoordelijk te zijn voor de plundering van een supermarkt in Den Bosch. 'We verdenken deze man van diefstal en openlijk geweldpleging', zo meldt de politie vrijdagmiddag.

Eerder al aangehouden voor overtreden avondklok

'Eerder was deze persoon al aangehouden en beboet voor overtreding van de avondklok. Op een later moment is deze persoon gedurende het onderzoek naar de plunderingen op videobeelden herkend als een van verdachten', aldus de politie.

Blijf delen!

Hoewel er dus al heel veel materiaal beschikbaar is, vraagt de politie burgers nog steeds om hun eigen beelden met de politie te delen. Heeft u videobeelden of foto’s gemaakt van deze ongeregeldheden? Via deze link van de politie kunt u de beelden uploaden. Uiteraard is het ook van belang dat u, indien mogelijk, bij de beelden ook informatie geeft over wat en wie er op de beelden zijn te zien.