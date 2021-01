Geen celstraf voor man die ME’er karatetrap gaf op Museumplein

De 36-jarige man uit Almere, die zondag 17 januari tijdens een verboden demonstratie op het Museumplein in Amsterdam tegen het schild van een ME’er trapte, hoeft niet de cel in. De man is vrijdag veroordeeld tot een maand voorwaardelijke celstraf.

Werkstraf

Wel heeft de rechter de man een werkstraf opgelegd van 120 uur. 'De officier van justitie eiste vijf maanden celstraf waarvan twee maanden voorwaardelijk', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

Karatetrap

De man was naar eigen zeggen naar het Museumplein gegaan om te demonstreren. Volgens hem werd hij meegezogen in de sfeer, woede en frustratie. In een opwelling heeft hij een karatetrap gegeven tegen het schild van een ME’er die samen met collega’s een linie vormde om het Museumplein te ontruimen.

Stuitend

Volgens de officier van justitie was de 36-jarige Almeerder een gewaarschuwd mens. Hij wist dat het uit de hand kon lopen omdat hij ook afgelopen zomer bij een uit hand gelopen demonstratie in Den Haag was. Daarbij werd ook veel geweld gebruikt tegen de politie.

Geweld tegen de politie

Het geweld tegen de politie heeft tot ontzettend veel maatschappelijke beroering geleid. 'De gedachte dat personen daar naar toe zijn gekomen met de intentie om de confrontatie aan te gaan met de politie, is buitengewoon stuitend', aldus de officier van justitie vandaag op zitting.

Diepe indruk

Geweld tegen de politie is onacceptabel. De karatetrap die de 36-jarige had gegeven, heeft een diepe indruk achtergelaten op de desbetreffende politieman. De officier van justitie: 'Hij heeft echt het gevoel gehad dat het de bedoeling was van de verdachte, en de groep om hem heen, om hem en zijn collega’s iets aan te doen. Het had, volgens deze agent, niets meer met demonstreren te maken. De karatetrap is fysiek geweld, dat heel goed anders had kunnen aflopen.'

Zelf gemeld bij politie

'De 36-jarige Almeerder meldde zichzelf bij de politie nadat een foto van hem op de voorpagina’s van kranten en online media stond. Daarop is duidelijk te zien dat hij een voorwaartse trap maakte tegen het schild van een ME’er', aldus het OM.