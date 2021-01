Gehaktballen met punaises aangetroffen in hondenuitlaatbos in Vorden

De politie waarschuwt hondenbezitters in het Gelderse Vorden goed op te letten wanneer zij hun hond uitlaten in 't Enzerinck bos aan de Oude Borculoseweg. 'In korte tijd, zijn er bij ons al een 2-tal meldingen binnen gekomen dat langs het fietspad, diverse gehaktballen met daarin gekleurde punaises lagen', zo meldt de politie zaterdag.