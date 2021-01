Oproep politie Rotterdam: 'stop met bedreigen verdachten brand Plaswijckpark'

De politie in Rotterdam is volop bezig met het onderzoek naar de brand in het Plaswijckpark op 28 januari en heeft inmiddels twee jongens van 14 en 15 jaar aangehouden.

Ongewenste effecten

'Uit het onderzoek blijkt dat veel mensen zich betrokken voelen bij het park en dat de brand er bij velen behoorlijk heeft ingehakt. Helaas wordt uit het onderzoek óók duidelijk dat er ongewenste effecten te zien zijn. Het blijkt dat op social media mensen actief zijn die zelf ‘onderzoek’ naar de brand doen en zogenaamde ‘daders’ met naam en toenaam noemen. Dat leidt ertoe dat er forse bedreigingen worden geuit', zo laat de politie zaterdag weten

Stop!

'De oproep van de politie is glashelder: stop met het namen en shamen van deze mensen en stop met het uiten van bedreigingen. Het is laakbaar én strafbaar en de politie houdt dit in de gaten. Laat het onderzoek naar de brandstichting over aan politie en Openbaar Ministerie', aldus de politie.