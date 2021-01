Politie beëindigd coronafeest in loods in Apeldoorn: 37 bekeuringen

De politie heeft zaterdagavond een coronafeest beëindigd in een loods in Apeldoorn aan de Zwaansprengweg. 'De politie startte een onderzoek na een melding over het feest', zo meldt de politie zondag.

Grimmige sfeer en agressie tegen politie

'De sfeer ter plaatse was grimmig en er was spraken van agressie tegen de politie', aldus de politie. Agressie en geweld tegen politiemedewerkers is onacceptabel. Politiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen.

Bekeuringen

De aanwezige gasten zijn één voor een bekeurd. In totaal gaat het om 37 bekeuringen aan bezoekers in de leeftijd van 15 tot en met 78 jaar oud. De bekeuringen zijn uitgedeeld voor het niet naleven van de huidige coronaregels.