Code oranje voor gladheid

In de provincies Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, Gelderland, Overijssel, Friesland en Drenthe komt verraderlijke gladheid voor door ijzel. Hiervoor is volgens het KNMI code oranje van kracht.

In de provincies Groningen en Zuid-Holland is er lokaal kans op gladheid door ijzel, ijsregen en/of sneeuw. Hiervoor is code geel van kracht. In de tweede helft van de ochtend verdwijnt de gladheid.

Dinsdag in de loop van de ochtend kan het in de noordelijke provincies, opnieuw glad worden door sneeuw, met een kleine kans op ijzel.