Leidse studenten in actie om leenstelsel

Ze willen dat het leenstelsel wordt afgeschaft. Studente Ylke van der Zwet, van het actiecomité NietMijnSchuld: 'In een maatschappij waarin je zonder opleiding niet aan de bak komt, kan het niet zo zijn dat je als student met enorme schulden wordt opgezadeld nog vóór je aan je werkende leven begint.'

De actie in Leiden is een samenwerking tussen het actiecomité Leiden vanuit FNV Young & United en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb).

Schuldenmachine

Het leenstelsel is volgens FNV Young & United en de LSVb een schuldenmachine.De arbeidsmarkt wordt immers steeds onzekerder en het is maar de vraag of studenten na hun afstuderen snel een baan kunnen vinden. Daarnaast staat de huidige generatie studenten ook de rekening van de coronacrisis, klimaatverandering en vergrijzing te wachten.

Actie

De actie start om 16.00 uur op de Beestenmarkt in Leiden. Vervolgens verspreiden de studenten zich over verschillende locaties, waaronder het Stationsplein, de Beestenmarkt, het Steenschuur, studentencomplex De Pelikaanhof en de Klikspaanweg. De actie duurt tot 17.30 uur.

#NietMijnSchuld

De actie is een initiatief van de #NietMijnSchuld campagne van FNV Young & United en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), die al meer dan een jaar actievoeren voor een schuldenvrije basisbeurs en compensatie voor de leenstelselgeneratie.