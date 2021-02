Aantal reddingen door Reddingsbrigade in 2020 explosief gestegen

In 2020 kwamen de reddingsbrigades veel vaker in actie voor baders en zwemmers in problemen dan in voorgaande jaren. 'Ging het in 2019 om 92 reddingen, vorig jaar is een recordaantal van 306 (+233 procent) geregistreerd', zo meldt Reddingsbrigade Nederland maandag.

Hulpverlening vermissingen

'Ook het hulpverleningscijfer aangaande vermissing steeg sterk: in 2020 zijn door lifeguards 1.127 kinderen met hun ouder(s) of begeleider(s) herenigd tegen 841 in 2019', aldus Reddingsbrigade Nederland. Met 9.301 hulpverleningsinspanningen overstijgt voor het derde jaar op rij het totaal dat van het jaar ervoor. Voor deze ontwikkelingen is binnen Reddingsbrigade Nederland nadrukkelijk aandacht in het nieuwe programma 'Het strand veilig!'.

Muien

Een recordaantal van 1.132 baders en zwemmers kwam in de problemen en kon worden geholpen, zo blijkt uit de jaarcijfers. Daarvan werden 306 mensen uit een levensbedreigende situatie gered, van overlijden of ernstig blijvend letsel. Vooral de sterke stroming in muien zorgde er afgelopen zomer voor dat veel vaker recreanten (ver) de zee in werden gesleurd. Onervarenheid met zwemmen in de zee, maar ook onbekendheid met muien en hoe te handelen als je daarmee te maken krijgt, vormden een groot probleem. De goed opgeleide vrijwilligers van de reddingsbrigades maakten overuren om te zorgen voor meer veiligheid in, op en langs het water.

Vermiste kinderen

De stijging van het aantal vermiste kinderen had nog veel hoger kunnen uitvallen als er niet via de jaarlijkse 06-polsbandjescampagne preventief zoveel aandacht op het risico ervan was gevestigd. In 2020 stelde Reddingsbrigade Nederland bijna 300.000 06-polsbandjes gratis ter beschikking aan jonge recreanten via onder meer zo'n 100 posten van reddingsbrigades.

Zorgen

'De explosieve toename van hulp aan baders en zwemmer baart ons grote zorgen', stelt Koen Breedveld, directeur van Reddingsbrigade Nederland. 'Veel Nederlanders kwamen deze zomer naar de kust, waaronder ook die weinig ervaring hebben met zwemmen in zee en die dus in problemen kwamen. Met de politieke herkenning en steun bij dit zorgelijke beeld zijn wij blij. We gaan voor de aankomende zomer hard aan de slag met het programma 'Het strand veilig!' om ervoor te zorgen dat iedereen vooral kan genieten van het vele water dat Nederland telt.'

Veiligheid

Het nieuwe programma 'Het strand veilig!' geeft in 2021 en 2022 handen en voeten aan de vele verbetersuggesties om de veiligheid nog sterker te borgen. Op basis van drie hoofdlijnen, gericht op de reddingsbrigades, lagere overheden en het publiek, wordt hieraan vormgegeven. Twee thema's krijgen in eerste instantie aandacht: strandvlaggen en publiekscommunicatie. De betekenis van de gebruikte strandvlaggen moet breed bekend zijn en het vlaggenprotocol moet uniform gebruikt worden. Publiekscommunicatie moet eraan bijdragen dat baders, zwemmers en andere recreanten beter bereikt worden met actuele informatie.