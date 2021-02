Cel- en taakstraffen voor 5 verdachten rellen Museumplein

Vijf mannen van 22 tot 46 jaar zijn gisteravond tijdens een snelrechtzitting door de politierechter veroordeeld voor hun betrokkenheid bij de verboden demonstratie op het Museumplein in Amsterdam, die op zondag 24 januari uitmondde in rellen. De mannen kregen straffen opgelegd uiteenlopend van 40 uur taakstraf tot 6 weken gevangenisstraf.

Rellen

De vijf mannen waren allen aanwezig op of rond het Museumplein, waar zonder toestemming werd gedemonstreerd tegen de avondklok en andere coronamaatregelen. De manifestatie vond daar plaats een week nadat een eveneens verboden demonstratie tegen de coronamaatregelen, flink uit de hand was gelopen. Ook dit keer liep de demonstratie uit op rellen, waarbij de ME charges moest uitvoeren en het waterkanon moest worden ingezet om de aanwezigen van het plein af te krijgen. De vijf mannen werden daarbij gearresteerd en zaten sindsdien in voorlopige hechtenis.

Negeren ambtelijk bevel en openlijk geweld

De rechter komt tot het oordeel dat vier van de vijf mannen zich schuldig hebben gemaakt aan het negeren van het bevel van de politie om het Museumplein te verlaten. Voor drie van hen bleef het daar niet bij: de rechter stelt vast dat zij zich ook nog eens schuldig maakten aan openlijk geweld tegen de politie en hun paarden, honden en voertuigen. Een vijfde man was weliswaar niet op het Museumplein – en werd daarom vrijgesproken van het negeren van het bevel om het plein te verlaten – maar gebruikte in de omgeving van het plein wel geweld tegen de politie.

Gevangenisstraf

De politierechter oordeelt dat het openlijke geweld moet worden bestraft met een gevangenisstraf. Daarbij weegt mee dat het gepleegde geweld gericht was tegen de politie. Strafverzwarend is ook dat de mannen wisten dat het de week ervoor ernstig was misgegaan op het plein en dat ze desondanks voor de verboden demonstratie naar het Museumplein waren gekomen.

Opgelegde straffen

Bij het bepalen van de strafmaat heeft de rechter gekeken naar de persoonlijke omstandigheden van de verdachten, zoals het al of niet bezitten van een strafblad en eventuele gedragsproblematiek. Daardoor pakt in sommige gevallen de straf iets hoger, of juist iets lager uit.

Een 30-jarige man uit Medemblik, een 26-jarige Hoofddorper en een 24-jarige uit Ridderkerk werden veroordeeld voor zowel openlijk geweld als voor de weigering om te vertrekken. De oudste verdachte kreeg hiervoor 6 weken cel, waarvan 3 voorwaardelijk, en 40 uur taakstraf. De twee anderen kregen 5 weken cel, waarvan 3 voorwaardelijk, en 40 uur taakstraf. Een 22-jarige man uit Den Haag kreeg 4 weken cel opgelegd, waarvan 2 voorwaardelijk voor openlijk geweld. Een 46-jarige kreeg 40 uur taakstraf voor zijn weigering om te vertrekken van het Museumplein. Vier van de vijf verdachten moeten daarnaast tot 500 euro storten in een nog op te richten fonds dat zal worden gebruikt om de schade van de rellen te herstellen.