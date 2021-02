De gevaren van rijden onder invloed van drugs worden verkeerd ingeschat

Drugsgebruik in het verkeer is een groot probleem in Nederland. Uit politiecijfers blijkt dat in de eerste helft van 2020 maandelijks bijna duizend automobilisten werden aangehouden voor het rijden onder invloed van drugs. Er is echter nog niet veel bekend waarom drugsgebruikers onder invloed achter het stuur stappen.

“Een klein stukje rijden kan wel”

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deed TeamAlert een grootschalig onderzoek naar de motivaties van drugsgebruikers van vijf verschillende drugssoorten (cannabis, XTC, speed, cocaïne, lachgas) om onder invloed auto te rijden. Deze groep werd vergeleken met drugsgebruikers die niet onder invloed achter het stuur kruipen.

Uit het onderzoek, waaraan 3678 personen tussen de 18 en 50 jaar deelnamen, komt naar voren dat de drugsgebruikers die wel onder invloed autorijden het minder een probleem vinden om onder invloed te rijden dan de gebruikers die niet rijden. Dit geldt voor de gebruikers van alle drugssoorten die zijn uitgemeten. Een oorzaak hiervan is dat zij zelf vinden dat ze verantwoord kunnen rijden onder invloed, omdat ze alleen rijden “wanneer het kan” of als het korte ritjes zijn. Daarmee praten ze hun gedrag goed en schatten zij het gevaar van rijden onder invloed verkeerd in.

Te veel zelfvertrouwen

Daarnaast schatten de drugsgebruikers die onder invloed rijden de kans dat zij een verkeersongeluk veroorzaken of staande worden gehouden door de politie kleiner in. Dit komt omdat zij de overtuiging hebben dat het altijd goed gaat als zij onder invloed van drugs autorijden. Hoe vaker zij onder invloed aan het verkeer deelnemen zonder gepakt te worden door de politie of zonder een ongeluk mee te maken, hoe kleiner zij de kans achten dat ze tegen de lamp lopen.

Daarnaast denken drugsgebruikers die onder invloed rijden dat hun vrienden om hen heen hun gedrag accepteren. Dit komt vaak omdat zij een vriendengroep hebben, waarin het normaal is om onder invloed van drugs deel te nemen aan het verkeer. Ook geldt voor de meeste drugs gebruikende bestuurders dat zij liever geen alternatief vervoer pakken, zoals het ov of een taxi, omdat deze vervoersmiddelen geen privacy kunnen bieden.

Drugs in het verkeer is een no go

TeamAlert vindt deze resultaten zeer verontrustend. Drugs en autorijden gaan absoluut niet samen en levert levensgevaarlijke situaties op. Om het drugsgebruik in het verkeer te verminderen, is het onder meer nodig om de voordelen van nuchter rijden aan deze doelgroep duidelijk te maken en de handhaving voor het rijden onder invloed nog verder te verbeteren. Daarnaast is het noodzakelijk om een campagne op te zetten met de duidelijke boodschap om zonder drugs op in het verkeer te rijden.