Presentatoren VTM Nieuws met mondkapjes op de buis

Toen presentator Freek Braeckman dinsdagmiddag tijdens VTM nieuws het woord aan sportverslaggever Maarten Breckx gaf, zette hij een mondmasker op. Breckx droeg er zelf ook één. Beide heren deden dit op het advies van de Risk Assesment Group, zo meldt de nieuwszender zelf. De Risk Assesment Group heeft het dringende advies gegeven dat wanneer men met twee in studio of kantoor is, zet mondmasker op.

In de studio van Het journaal houdt men de boot nog even af. ‘We analyseren dit advies grondig’, klinkt het. ‘Maar we gaan mondmaskers nog niet verplichten in onze studio’s, met het oog op de verstaanbaarheid van de praatgasten.