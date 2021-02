KHN: 'Routekaart coronamaatregelen onacceptabel voor horeca'

Vanaf volgende week mogen de basisscholen en kinderdagverblijven weer open en komt er versoepeling voor de retail; winkels mogen gaan werken met het click & collect principe, waarbij klanten online of telefonisch bestellen en hun producten vervolgens ophalen in de winkel. De andere maatregelen, inclusief de avondklok, blijven tot 2 maart gelden. Op 23 februari volgt het afwegings- en persmoment. KHN is uitermate teleurgesteld in de gepresenteerde routekaart van het kabinet. In alle fasen blijft het overgrote deel van de horeca vrijwel op slot, clubs & discotheken zijn door het kabinet vanavond feitelijk failliet verklaard. Volstrekt onwerkbaar en een doodvonnis voor het merendeel van de horeca. Tegen de gemaakte afspraken in heeft er voor publicatie geen overleg met de sector plaatsgevonden, terwijl dat wel beloofd was; volstrekt onacceptabel.

Horecabranche niet gekend in routekaart

Het kabinet benadrukt keer op keer dat we alleen sámen het coronavirus kunnen terugdringen. De routekaart is echter eenzijdig opgelegd en tot stand gekomen zonder de sector hierin te kennen.

KHN eist spoedoverleg

KHN-voorzitter Robèr Willemsen: “Het kan niet waar zijn dat dit de eindversie is van de routekaart, waarmee de horeca het vanaf 2 maart moet doen. Als dit het sámen is waar het kabinet het telkens over heeft, dan vraag ik me ernstig af hoe het er uit zou zien als we er ‘alleen’ voor staan. Het voelt in ieder geval hetzelfde. KHN laat het hier absoluut niet bij zitten. We eisen spoedoverleg met het kabinet om tot structurele verbeteringen van de routekaart te komen. Er ligt niet voor niets een plan aan slimme maatregelen klaar. Echter lijkt het er ernstig op dat het advies vanuit experts uit de sector in de wind geslagen wordt. Schandelijk; de sector kan namelijk echt verantwoord open middels slimme maatregelen. We gaan er vanuit dat het kabinet aan onze oproep gehoor geeft; in de tussentijd zullen we ons beraden op stevige acties en eventueel te nemen juridische stappen.”

Stel horeca op één lijn met winkels

Vanavond bleef écht perspectief voor de heropening van eet- en drinkgelegenheden opnieuw uit. Een keiharde klap in het gezicht van horecaondernemers. De horeca wil tegelijk met winkels open, waarbij ondernemers weer volledig én zonder restricties kunnen ondernemen.