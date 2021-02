Opnieuw SpaceX-raket ontploft tijdens landing

Opnieuw is er een SpaceX-raket ontploft tijdens een test met een prototype. De raket, die bedoeld is voor missies naar Mars, explodeerde bij de landing.

De mislukte landing vond plaats in Boca Chica in de Amerikaanse staat Texas. Volgens een SpaceX-omroeper ''was het een geweldige proefvlucht, we moeten alleen nog even aan de landing werken''.

Het is niet de eerste raket van miljardair Elon Musk die ontploft tijdens de landing.Vorig jaar eindigde een Starship-raket ook al in een vuurbal bij een mislukte landing. Ook toen ging het om een testlancering.