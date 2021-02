Streng winterweer ligt op de loer

Volgens computerberekeningen duiken we dit weekend volop de winter in. Zo is zaterdag al kans op winterse neerslag in het noorden van ons land en valt vanaf zondag in delen van ons land de eerste sneeuw. In de zuidelijke provincies gaat het om een paar centimeter, in het midden van het land is 5 tot 10 centimeter mogelijk en in het noorden zijn er zelfs uitschieters naar plaatselijk 20 centimeter sneeuw! Of het daadwerkelijk tot sneeuw komt is nog wel verre van zeker.

Ook is de voorspelling dat de temperatuur de komende week niet meer boven het vriespunt uitkomt. In het noorden van het land is de kans op ijsdagen volgens die computerberekeningen aan het begin van week zelfs 80%. Het zuiden en midden maakt 30 tot 50% kans op ijsdagen. Wanneer de temperatuur niet of nauwelijks meer boven het vriespunt uitkomt, is er ook een grote kans dat de sneeuw voor langere tijd blijft liggen.

In de nachten koelt het nog verder af en kan het op grote schaal flink vriezen. Dit betekent dat de minimumtemperatuur lager dan -5 graden uitkomt en tijdens sommige nachten kan het kwik zelfs onder -10 graden duiken. Dit koude scenario met kans op strenge vorst kan na het weekend best een tijdje aanhouden.

Kortom de schaatsen kunnen mogelijk ook weer uit het vet.