Leeuwen blijven in Artis

De leeuwen blijven voorlopig in ARTIS. Dat is het gevolg van het besluit van de directie van het Franse park om de groep leeuwen van ARTIS niet over te nemen. De directie van ARTIS heeft vanmorgen met de directie van het Franse park gesproken over hun besluit. De uitkomst van de bespreking was dat de leeuwen van ARTIS hun leven niet in het Franse park voortzetten. Daarmee is hun verhuizing, die medio deze maand z’n beslag zou krijgen, onverwacht van de baan.

“Er was ons alles aan gelegen om de afspraken uit te voeren die we met de Fransen hadden gemaakt over de komst van onze leeuwen naar hun park,” aldus ARTIS-directeur Rembrandt Sutorius. “We vinden het ontzettend jammer dat het nu plotseling niet doorgaat. We hadden de verhuizing zorgvuldig voorbereid in de absolute overtuiging dat we een goede plek voor onze leeuwen hadden gevonden. Helaas blijkt het verblijf, ondanks eerdere informatie en afspraken, niet beschikbaar. Het Franse park heeft hiervoor excuses aangeboden. Desondanks zijn we verbijsterd hierover, we moeten ons nu opnieuw op de toekomst van de leeuwen beraden. We hebben afgesproken in goede verstandhouding de gemaakte afspraken te ontbinden. Bovendien is het ook niet in het belang van onze leeuwen om dit besluit op welke manier dan ook aan te vechten.”

De ARTIS-directeur wil niet vooruitlopen op wat er in de (nabije) toekomst met de leeuwen gaat gebeuren. “We zijn nog niet eens van de schrik bekomen. Feit blijft dat onze financiële situatie onverminderd zorgelijk is,” aldus Sutorius. “Er is geen geld om het gereedliggende plan voor het nieuwe leeuwenverblijf uit te voeren. Over het verloop van de landelijke steuncampagne (#vergeetARTISniet) zijn we positief gestemd, we krijgen veel steun. Dat doet ons goed. Dat neemt niet weg dat er heel veel geld moet binnenkomen om ARTIS overeind te houden, laat staan te kunnen denken aan het alsnog realiseren van een nieuw leeuwenverblijf. De komende tijd stoppen we al onze energie in een duurzame oplossing voor onze leeuwen in het besef dat de interesse bij andere dierentuinen in Europa om een groep leeuwen over te nemen, zeer beperkt is.”

ARTIS kampt met een enorm financieel tekort. Het nieuwe jaar werd gestart met een gesloten park. Het is onzeker wanneer ARTIS weer bezoekers mag verwelkomen. ARTIS sloot 2020 af met een miljoenenverlies en voor 2021 ziet het er vooralsnog heel slecht uit. De komende 5 jaar komt de dierentuin meer dan 20 miljoen euro tekort voor noodzakelijk onderhoud en investeringen in bijvoorbeeld aanpassingen van dierverblijven. De landelijke steuncampagne die ARTIS vorige week startte, moet enige lucht bieden aan de penibele financiële situatie van ARTIS, inclusief het Planetarium en Micropia.

Vorig jaar halveerde het aantal bezoekers ten opzichte van 2019. De verkoop van dagkaarten liep zelfs met 63 procent terug. Hoewel de inkomsten sterk dalen, lopen de kosten gewoon door. Per dag kost het ruim 60.000 euro om ARTIS draaiend te houden. Voor dit bedrag worden de dieren, planten en microben verzorgd en onderhoudt het park ook de ruim 80 gebouwen die in ARTIS staan, waarvan 26 rijksmonumenten en 1 gemeentelijk monument. De zorgwekkende financiële situatie leidde vorig jaar al tot een aantal ingrijpende maatregelen.