Verzekeringen in 2021: dit moet je weten

Met een blik geworpen op het nieuwe jaar kunnen we niet om de nieuwe premies voor onder andere de zorgverzekering en de overlijdensrisicoverzekering heen. Net als ieder jaar veranderen de tarieven van diverse verzekeringen. Op Prinsjesdag worden de verwachtingen van de premies bekend gemaakt en in november en december weten we de daadwerkelijke kosten. Feit is dat we in ieder geval meer gaan betalen voor de zorgverzekering. In dit artikel lees je meer over deze en andere verzekeringen in 2021 en hoe je geld kunt besparen op dergelijke premies.

Zorgverzekering in 2021: lichte prijsstijging

De zorgpremies voor 2021 zijn misschien wel het belangrijkst. Dat komt omdat dit een van de weinige verzekeringen is die verplicht is voor de inwoners van Nederland. Eerder in 2020 was het al bekend dat de tarieven voor zorgpremies in het nieuwe jaar omhoog zouden gaan. Dat klopt: gemiddeld betaal je € 5 tot € 9 meer per maand aan je zorgverzekering in 2021, een totale stijging van ongeveer € 59 per jaar.

Dit verschilt natuurlijk per persoon en per zorgpakket: de één moet meer betalen dan de ander. Voor sommige mensen kan dit dus betekenen dat ze een fiks bedrag extra moeten betalen. In dat geval is het aan te raden om over te stappen naar een nieuwe zorgverzekeraar. Je kunt tot en met 31 januari in het nieuwe jaar met terugwerkende kracht een nieuwe zorgverzekering afsluiten.

Besparen op je overlijdensrisicoverzekering in het nieuwe jaar

Een andere verzekering waar je geld op kunt besparen is je overlijdensrisicoverzekering. Wat opvalt, is dat er grote verschillen te zien zijn in de premies van overlijdensrisicoverzekeringen. Dit ligt niet alleen aan de verzekeraar, maar vooral aan hoe je leeft en hoe je op basis daarvan een pakket samen kunt stellen. Mensen die roken betalen bijvoorbeeld vaak meer dan mensen die niet roken. Rook je niet dan kun je bij sommige verzekeraars zelfs korting op je premie krijgen!

Dit is dan ook direct een belangrijke tip om te kunnen besparen op je overlijdensrisicoverzekering: stop met roken wanneer je een goedkopere premie wilt hebben. Mooi meegenomen voor jezelf is het feit dat je uiteindelijk iedere maand ook nog eens veel geld overhoudt door al die pakjes sigaretten die je niet meer hoeft te kopen. Let daarnaast op de leeftijd waarop je een overlijdensrisicoverzekering afsluit. Je kunt daar natuurlijk nu niets aan veranderen, maar over het algemeen geldt: je hoeft minder te betalen wanneer je jong en gezond bent.

Opstalverzekering in 2021: zo scoor je een goedkopere premie

De zorgverzekering en de overlijdensrisicoverzekering zijn niet de enige premies waar je geld op kunt besparen. Ook de opstalverzekering voor 2021 is het controleren waard. Wanneer je over een eigen huis beschikt, is een opstalverzekering nodig om de boel goed te verzekeren. De tarieven van zo’n verzekering zijn niet onderhevig aan veranderingen in de maatschappij, maar aan je eigen omstandigheden. De hoogte van een opstalverzekering kan bijvoorbeeld veranderen in het geval van een verhuizing of verbouwing. Ook kun je de hoogte wat veranderen door te besparen op bepaalde onderdelen.

Kies bijvoorbeeld in 2021 voor een eigen risico waarbij je maandpremie omlaag gaat. De kans is groot dat je uiteindelijk minder hoeft te betalen mocht er wat gebeuren dan dat je iedere maand te veel betaalt voor deze verzekering. Kijk daarnaast eens naar pakketverzekeringen waarbij je van korting profiteert wanneer je meerdere verzekeringen in één pakket afsluit. Bij sommige verzekeraars kun je al een korting van 3% verwachten.

Reisverzekering in 2021: waar moet je op letten?

Tot slot is het interessant om eens te kijken naar je reisverzekering. 2020 was nogal een gek jaar wat betreft vakanties en reizen. Verre vliegvakanties waren niet echt mogelijk en op vakantie gaan naar de Spaanse kust voelde voor veel mensen ook niet helemaal goed. Aan het begin van dat jaar konden we dit natuurlijk niet helemaal voorspellen. Voor 2021 is het zeker aan te raden om je reisverzekering eens onder de loep te nemen. Want: heb je bepaalde dekking voor verre reizen nog wel echt nodig het komende jaar?

De verwachting is dat internationale reizen door de komst van het coronavaccin weer langzaam maar zeker kunnen worden gedaan. Toch is er een kans aanwezig dat jij dat bijvoorbeeld nog niet helemaal ziet zitten. Pas daarom je dekking aan en bespaar geld. Check ook direct of je geen dubbele verzekeringen hebt om andere extra kosten te voorkomen. Heb je bijvoorbeeld al een ongevallenverzekering dan hoef je die niet apart nog af te sluiten voor een reis.