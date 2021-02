Douane onderschept 920 kilo cocaïne tussen chemicaliën en wijn

Tijdens diverse controles in de Rotterdamse haven heeft de Douane 4 februari twee partijen cocaïne onderschept. Het gaat in totaal om 920 kilo drugs met een straatwaarde van ruim 69 miljoen euro.

Chemicaliën en wijn

De eerste partij, 490 kilo cocaïne, zat verstopt in een container geladen met vaten chemicaliën uit Chili. De lading was bestemd voor een bedrijf in Antwerpen.

De tweede container was ook geladen in Chili en was beladen met wijn. In de container troffen douaniers 7 grote balen met 430 kilo cocaïne aan. De wijn was onderweg, via de haven van Antwerpen, naar een bedrijf in Rotterdam.

De verdovende middelen werden aangetroffen op een zeeschip afkomstig uit de Dominicaanse Republiek. De bedrijven hebben vermoedelijk niets met de smokkel te maken.

Rip on rip off methode

Op de manier hoe de drugs werd aangetroffen was overduidelijk sprake van de zogenaamde rip on rip off methode. Dit zijn zendingen cocaïne die zijn bijgepakt bij reguliere ladingen, meestal in de vorm van sporttassen, dan wel op gemakkelijk bereikbare plaatsen in een container. Dit is de meest gebruikte methode om drugs te smokkelen.