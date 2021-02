Start inhoudelijke behandeling Marengo vanwege corona uitgesteld

De start van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak Marengo op 15 februari gaat niet door. Door de huidige ontwikkelingen in de coronapandemie, waaronder de opkomst van de Britse variant van het virus, ziet de rechtbank zich genoodzaakt de start van het proces uit te stellen naar een later moment.

De start van de inhoudelijke behandeling van het omvangrijke proces vraagt de inzet en betrokkenheid van een zeer groot aantal personen, waaronder de rechtbank, officieren van justitie, de verdachten en hun raadslieden, beveiligingspersoneel en pers.

Start nu niet verantwoord

Al deze betrokkenen moeten in staat worden gesteld om op een veilige en verantwoorde manier hun werk te kunnen doen, in en rond de extra beveiligde rechtbank De Bunker. Tegelijkertijd moet ook de kwaliteit van het strafproces worden gegarandeerd. De rechtbank komt tot de conclusie dat op dit moment niet aan al deze eisen kan worden voldaan en dat het laten doorgaan van de start van de inhoudelijke behandeling op 15 februari daarom niet verantwoord is.

Britse variant

Met name de opkomst van de veel besmettelijkere Britse variant van het coronavirus is van doorslaggevend belang bij de beslissing van de rechtbank. Ook de onzekerheid over de ontwikkeling van de huidige besmettingen in verschillende penitentiaire inrichtingen speelt een rol.

Geplande zittingen blijven op agenda staan

Naast de zitting op 15 februari gaan ook de zittingsdagen op 19 en 23 februari niet door. De reeds geplande zittingsdagen voor maart en de maanden daarna blijven wel gewoon op de agenda staan. De komende weken volgt de rechtbank de ontwikkelingen en gaat zij na of een eventuele start van de inhoudelijke behandeling in maart mogelijk is, en onder welke omstandigheden. Daarbij zal de rechtbank alle belangen betrekken om tot een afgewogen beslissing te komen.