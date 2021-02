NS laat minder treinen rijden door verwacht winterweer

Op vrijwel alle trajecten rijden minimaal twee treinen per uur, soms vier per uur. Vanwege corona geldt nog steeds het advies van de overheid om de trein alleen voor noodzakelijke reizen te gebruiken. Plan uw reis in de reisplanner, deze is bijgewerkt. Uw reis voor zondag kunt u vanaf zaterdagavond opvragen. Het is verstandig om uw reis kort voor vertrek te checken en om rekening te houden met langere reistijden.

De belangrijkste aanpassingen zijn:

Minder Intercity’s

Amsterdam Centraal – Den Haag Centraal

Nijmegen – Utrecht Centraal – Schiphol Airport

Alkmaar – Amsterdam Centraal



Minder Sprinters

Amsterdam Centraal – Schiphol Airport

Arnhem Centraal – Wijchen



Overige aanpassingen

Utrecht Centraal – Almere Centrum: geen rechtstreekse treinen. Reis via Weesp

Roosendaal – Vlissingen: extra overstappen in Roosendaal

Dordrecht – Den Haag Centraal: aangepaste Sprinterdienstregeling