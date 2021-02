Plofkraak in Zwanenburg

De politie kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag, even na 04.00 uur, een melding van een plofkraak op een geldautomaat in een winkel aan de Dennenlaan in Zwanenburg. De politie is op zoek naar mensen die mogelijk iets gezien hebben, voorafgaand, tijdens of ná de plofkraak in de directe omgeving.