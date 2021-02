Geen treinen meer op zondag en op maandag nog onzeker

De hevige sneeuwval en wind veroorzaken zondag veel storingen op het spoor. Daarom hebben NS en ProRail samen moeten besluiten zondag geen treinen meer te rijden. Ook morgen heeft het winterweer impact op onze dienstverlening: NS en ProRail doen hun uiterste best om maandag 8 februari treinen te laten rijden.

'Wij kunnen u op dit moment nog geen zekerheid geven over het aantal treinen, de trajecten en de frequentie. Hiervoor zijn we afhankelijk van de verdere ontwikkeling van eventuele storingen op het spoor. Wij realiseren ons dat dit een vervelende situatie is voor reizigers die noodzakelijk op reis moeten.', aldus de NS.