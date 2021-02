Rover vraagt compensatie voor gedupeerde OV-reizigers

De forse sneeuwval heeft het openbaar vervoer in heel het land ontregeld: treinen en bussen rijden niet of onregelmatig. Er wordt hard gewerkt door de OV-medewerkers, maar inmiddels hebben diverse vervoerders toch moeten laten weten vandaag helemaal niet meer te gaan rijden. Vanwege de lockdown en het door de KNMI aangekondigde code rood verwacht Rover dat het aantal gedupeerde reizigers beperkt is. Voor reizigers die toch op weg moeten, wil Rover een tegemoetkoming.

“Het is belangrijk dat reizigers die bijvoorbeeld in de zorg werken vandaag naar hun werk kunnen komen, zij kunnen niet afwachten of het OV nog wordt opgestart”, stelt Rover-directeur Freek Bos. Hij pleit ervoor dat reizigers met een OV-abonnement die vandaag een reis moeten maken, hun taxikosten kunnen declareren bij het betreffende OV-bedrijf.

Dat het OV niet tegen de extreme winterse omstandigheden is opgewassen, verrast Rover niet. “Het is niet de eerste keer en zal ook niet de laatste keer zijn dat het OV wordt genekt door extreem weer”, stelt Freek Bos, “als wij dit de komende jaren willen voorkomen, zullen investeringen nodig zijn”. Door klimaatverandering zal extreem weer vaker voorkomen. Niet alleen sneeuw, maar ook hoge temperaturen en grote regenval. Rover pleit daarom al een aantal jaren voor een programma om het openbaar vervoer ‘klimaatproof’ te krijgen.