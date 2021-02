Bodycam voor handhavers in Den Haag

Vanaf deze week krijgen 170 Haagse handhavers een bodycam. Deze kleine draagbare camera op het uniform moet ervoor zorgen dat handhavers veiliger hun werk kunnen doen. De bodycam wordt alleen aangezet in dreigende situaties voor de handhaver zelf. Mensen op straat worden dus niet zomaar opgenomen. Na een proef met bodycams vorig jaar besloot het College dat alle Haagse handhavers een bodycam krijgen.

Wethouder Hilbert Bredemeijer (Buitenruimte, Handhaving): "De gemeentelijke handhavers bewaken de leefbaarheid in onze stad. Zij spreken mensen aan, zij informeren hen en waarschuwen of beboeten mensen die de regels overtreden. Helaas krijgen ze hierbij ook te maken met onfatsoenlijke mensen die hen uitschelden, bedreigen en soms zelfs geweld gebruiken. Dat is onacceptabel. Onze handhavers moeten hun belangrijke werk voor de stad goed en veilig kunnen doen. De bodycam helpt hierbij."

Het dragen van een bodycam vergroot het veiligheidsgevoel van een handhaver en kan agressie en geweldsincidenten verminderen. Bij dreigende situaties wordt na twee waarschuwingen de camera ingeschakeld. Een waarschuwing kan ervoor zorgen dat iemand zich rustiger gaat gedragen. Blijft iemand agressief, dan zorgen de beelden voor bewijslast bij een aangifte.

Er zijn verschillende maatregelen om de privacy te waarborgen. De beelden zijn versleuteld opgeslagen en kunnen niet ter plekke bekeken of gewist worden. Een beperkt aantal medewerkers heeft toegang tot de opgeslagen beelden die op een beveiligde server staan. Opnames worden automatisch na 28 dagen gewist, tenzij ze nodig zijn voor een aangifte.