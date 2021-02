Kwik gaat fors verder dalen naar -15 en mogelijk lokaal -20 graden Celsius

Gladheid en lichte sneeuw, in het noorden eerst nog sneeuwjacht

Het is maandag bewolkt en op veel plaatsen valt (lichte) sneeuw. Dit kan weer zo'n 1-2 cm sneeuw opleveren, vooral in het oosten en zuidoosten lokaal iets meer. In het noorden en noordwesten is er maandag middag eerst nog sneeuwjacht met lokale vorming van sneeuwduinen. Daarnaast is het in het hele land op veel plaatsen glad door sneeuw en sneeuwresten.

Maximumtemperaturen van -5 graden landinwaarts

Het blijft zeer koud met maximumtemperaturen van ca. -5°C landinwaarts tot -2°C op de Waddeneilanden. In combinatie met de matige, in het noorden vrij krachtige oost- tot noordoostenwind ligt de gevoelstemperatuur tussen de -10 en -15°C. Langs de noordkust blijft de wind eerst nog hard, 7 Bft.

Komende nacht gevoelstemperaturen tussen de -10 en -15 graden

Komende nacht komen er aanvankelijk veel wolkenvelden voor en valt er lokaal nog wat lichte sneeuw, in de loop van de nacht komen er geleidelijk meer opklaringen en wordt het op de meeste plaatsen droog. In het Waddengebied kunnen er sneeuwbuien vanaf de Noordzee overtrekken. Het blijft in het hele land op veel plaatsen glad door sneeuw en sneeuwresten. De minimumtemperaturen lopen uiteen van -3°C op de Wadden tot lokaal -12°C in het oosten en zuiden. De gevoelstemperatuur ligt dan tussen -10 en -15°C, in het oosten en zuidoosten nog iets lager. De noordoostenwind is zwak tot matig, langs de kust vrij krachtig tot krachtig.

Dinsdag

Dinsdag overdag hebben we een afwisseling van zon en wolkenvelden en is het nagenoeg overal droog. Alleen op de Waddeneilanden kunnen er nog steeds sneeuwbuien vanaf de Noordzee overtrekken. Het blijft plaatselijk glad door sneeuwresten. De maximumtemperatuur loopt uiteen van rond het vriespunt op de Wadden tot -6°C in het zuidoosten van het land. De gevoelstemperatuur ligt rond de -10°C, lokaal tussen -10 en -15°C. Er staat een matige, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind, aldus het KNMI.