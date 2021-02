Luifel distributiecentrum Sligro Veghel door sneeuw ingestort

Bij een distributiecentrum van Sligro aan de Doornhoek in Veghel is maandag een luifel ingestort door de grote hoeveelheid sneeuw die er bovenop kwam te liggen.

Meter sneeuw

Medewerkers van het bedrijf spraken over zeker een meter sneeuw dat zich had opgehoopt op de luifel, die het gewicht niet aan kon. Er wordt hard gewerkt om de schade te herstellen, hoe groot de schade is is nog niet bekend.