Dinsdag 'slechts' 1.779 positieve tests gemeld bij het RIVM

Winterweer

Het totaal aantal komt daarmee op 1.009.725. Het dagaantal ligt beduidend onder het dag gemiddelde van de afgelopen week. Mogelijk is een oorzaak dat het aantal afgenomen tests in met name het afgelopen weekend fors daalde vanwege het winterweer en omdat er daardoor ook GGD-testlocaties waren gesloten.

550 COVID-patiënten op de IC, 1460 in de kliniek; geen verplaatsingen

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt 2010, 24 minder dan de vorige dag. Daarvan liggen er 550 op de IC, een stijging van 8 patiënten en 1460 in de kliniek, 32 patiënten minder dan gisteren. Er zijn gisteren opnieuw geen bovenregionale verplaatsingen met inzet van het LCPS gerealiseerd, vanwege de situatie op de weg. Verplaatsingen zijn vandaag hervat.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn 146 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, evenveel als de vorige dag. Hiervan zijn er 26 opgenomen op de IC, evenveel als gisteren en 120 in de kliniek, net zoveel als gisteren. Gemiddeld zijn er op de IC en in de kliniek minder nieuwe opnames dan vorige week.

Bezetting Intensive Care

De totale bezetting is met 8 gestegen naar 1005 bedden. Op de IC liggen nu 550 COVID-patiënten, 8 meer dan gisteren en 455 non-COVID-patiënten, evenveel als gisteren. De COVID-bezetting op de IC volgt een dalende trend, maar blijft hoog. Daardoor liggen er meer COVID- dan non-COVID-patiënten.

Bezetting kliniek

De totale bezetting is met 591 gestegen naar 13.527 bedden. In de kliniek liggen nu 1460 COVID-patiënten, 32 minder dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek is vrij stabiel met een langzaam dalende trend.

Duiding van de huidige situatie

Het gemiddeld aantal opnames is in de afgelopen week gedaald. Ook de bezetting volgt een overwegend dalende trend. Of dit doorzet is onzeker, door de Britse coronavariant.