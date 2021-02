Politie vindt 164.000 euro verstopt in snoepjesdoos en tas

Agenten hebben afgelopen zaterdag, verstopt in een snoepjesdoos en in een tas, ruim 164.000 euro aangetroffen in een auto's die zij controleerden. 'Wel vaker wordt geld aangetroffen in auto's maar dit was best veel voor een ‘gewone’ zaterdagavond', zo laat de politie dinsdag weten.

Melding mishandeling

Rond 16.30 uur gingen agenten voor een melding van mishandeling in de relationele sfeer, naar de Zuidendijk in Dordrecht. In de auto van de verdachte, een 49-jarige Amsterdammer, troffen zij in een tas 39.600 euro aan. De verdachte had geen goede verklaring voor deze hoeveel geld, waarna dit in beslag werd genomen. De man is ingesloten voor verhoor.

Inbeslaggenomen

Rond kwart voor tien controleerden agenten op de Westblaak een automobilist, die achter het stuur zat met een ballon lachgas. Tijdens de controle van de auto troffen agenten in de kofferbak een doos met daarin 125.000 euro cash. De verdachte een 19-jarige Rotterdam werd aangehouden en het geld werd in beslag genomen. Na overleg met de officier van justitie deed de verdachte afstand van het geld en kreeg hij een boete van 10% over het inbeslaggenomen geld.