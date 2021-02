Vier op de vijf jonge scooterrijders rijden te hard

In Nederland zijn de snor- en bromfiets (scooter) een populair vervoersmiddel. Uit cijfers van het CBS blijkt dat er ruim 1,2 miljoen scooters rondrijden in het land. Veel jongeren maken gebruik van een brom- of snorfiets. Zij hebben echter een hoog ongevalsrisico; de scooter is namelijk een kwetsbaar vervoermiddel met weinig bescherming voor de bestuurder. Daarnaast zijn jonge scooterrijders nog onervaren bestuurders, waardoor de kans groter is dat ze betrokken zijn bij een ongeluk ten opzichte van oudere, ervaren scooterrijders.

Te hard rijden is normaal

TeamAlert deed kwantitatief onderzoek naar de risicogedragingen van jonge scooterrijders tussen de 16 en 24 jaar. Uit het onderzoek, met in totaal 488 deelnemers, blijkt dat ruim 85% van de bromfietsers en ruim driekwart van de snorfietsers wel eens te hard rijdt. De redenen verschillen wel tussen de bromfietsers en de snorfietsers. Een ruime meerderheid van de bromfietsers rijdt te hard zodat ze mee kunnen rijden met het verkeer op de rijbaan, terwijl twee op de vijf van de snorfietsers te hard rijdt om niet ingehaald te worden door e-bikes of racefietsers. Daarnaast willen de scooterrijders graag op tijd of sneller op hun plek van bestemming zijn. Zeven op de tien ondervraagden vinden het te hard rijden leuk. De jongeren zien het te hard rijden als een sociale norm: iedereen doet het, dus doen zij het ook.