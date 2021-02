'Door dooi zondag beste schaatsweer'

Zondag gaat het regionaal dooien met in het zuiden en zuidwesten 2 tot 4 graden. Juist dan is het ijs op zijn dikst en met het verdwijnen van de kou juist prima schaatsweer. Dit zegt Matthijs van der Linden van Weeronline

'De ijsgroei komt zondag tot stilstand. In de nacht naar zondag is het voor het laatst flink koud en groeit de ijsvloer voor de laatste keer enkele centimeters aan. Zondagmiddag zullen de eerste plaatsen echt boven het vriespunt stijgen met 2 tot 4 graden boven nul, maar dit betekent niet dat de schaatspret voorbij is', aldus Van der Linden.

Zondag zijn er zonnige perioden en later op de dag velden hoge bewolking. Dat het overdag in het zuiden en zuidwesten niet vriest heeft nog nauwelijks invloed op de kwaliteit van het ijs. Door de hogere temperatuur is het juist aangenaam schaatsweer en het blijft waarschijnlijk droog.

In de nacht naar maandag kan het regionaal vriezen, maar is de vorst veel lichter dan de voorgaande dagen. Hierdoor blijft de ijsdikte nagenoeg gelijk. Pas vanaf maandag zal de ijsvloer bij doorzettende dooi afnemen en ook flink nat worden.