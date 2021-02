Politie onderzoekt hypotheekfraude met vervalste documenten

De politie in Noord-Holland heeft in een onderzoek naar omvangrijke hypotheekfraude bij twee doorzoekingen in Vlaardingen en Purmerend, administratie en gegevensdragers in beslag genomen. Dit meldt de politie donderdag.

Recherche

De recherche startte in 2019 een onderzoek na het ontvangen van signalen die wezen op hypotheekfraude bij twee vastgoed transacties in Purmerend. In het hierop volgende onderzoek bleek dat er mogelijk op grote schaal hypotheekaanvragen waren ingediend op basis van vervalste inkomens- en omzetgegevens.

Hoofdverdachte en nader onderzoek

De hoofdverdachte in dit onderzoek is een 54-jarige man uit Vlaardingen. Hij wordt er van verdacht de inkomensgegevens van zijn klanten te hebben vervalst zodat zij een hogere hypotheek konden afsluiten. De verwachting is dat door de inbeslagname van de administratie en gegevensdragers in Vlaardingen er meerdere verdachten naar voren zullen komen. Als de klanten van de man uit Vlaardingen zich willens en wetens van valse inkomensgegevens hebben laten voorzien dan hebben zij zich ook schuldig gemaakt aan een misdrijf. Dit kan tot een strafrechtelijke vervolging leiden en daarnaast ook verstrekkende gevolgen hebben voor hun hypotheek.

Bedrog

Fraude en oplichting zijn vormen van bedrog, waarbij zaken anders worden voorgesteld dan ze zijn. Bij krediet-,hypotheek- en depotfraude geeft de fraudeur foute informatie om onterecht een hypotheek, krediet of geld uit een (bouw)depot te kunnen ontvangen. Bijvoorbeeld door met het inleveren van valse loonstrookjes de schijn te wekken dat het inkomen van de aanvrager hoger is dan daadwerkelijk het geval is.