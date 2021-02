Rode Kruis: Ga goed voorbereid het ijs op

Het Rode Kruis roept mensen op goed voorbereid het ijs op te gaan om onderkoeling en andere letsels te voorkomen. De hulporganisatie komt daarom met EHBO-tips voor tijdens het schaatsen. Veel mensen zullen de komende dagen willen schaatsen op het natuurijs. Een schaatsongeluk zit in een klein hoekje. Veelvoorkomende letsels zijn een botbreuk, schaats over je hand, hoofdletsel, onderkoeling of door het ijs zakken. Het Rode Kruis vindt het belangrijk dat men in zo’n geval weet wat te doen.

Bij koudere temperaturen ligt ook onderkoeling op de loer, zeker met veel wind of natte kleding. Ouderen en jonge kinderen zijn daar extra gevoelig voor. Het is belangrijk dat schaatsers warme water- en windafstotende kleding dragen. Een set reservekleren is ook verstandig. Daarnaast zijn handschoenen belangrijk: tegen kou, maar ook als bescherming tegen ijzers van andere schaatsers.

Let bij kou vooral op signalen als oncontroleerbaar rillen of een koude en bleke huid. Dan ben je licht onderkoeld. In sommige gevallen krijg je blauwe lippen of vingers. Het is dan belangrijk om snel naar een warmere omgeving te gaan. Iemand die ernstig onderkoeld is, stopt met rillen en klappertanden. Het bewustzijn daalt en de ademhaling wordt langzamer. Bel in dat geval direct 1-1-2 of laat iemand anders dat doen. Doe dat ook als iemand door het ijs is gezakt en kopje onder is gegaan. Zorg voor droge kleding, dekens en beschutting zodat diegene niet verder afkoelt. Je kunt iemand met ernstige onderkoeling beter niet verplaatsen. Geef diegene ook geen eten en drinken.

Valpartij

Als iemand na een valpartij over je hand schaatst, kan dat leiden tot een snijwond. Druk deze dicht met je hand, een doek of een sjaal. Laat hem daarna verbinden, bijvoorbeeld door een EHBO’er. Een hoofdwond kan door veel bloedverlies heviger lijken dan hij is. Maak hem altijd eerst schoon. Het is verstandig om grotere wonden, in bijvoorbeeld gezicht, hand of been, door een professionele zorgverlener te laten behandelen. Een bult op je hoofd kun je koelen met ijs. Bel altijd 1-1-2 bij een hevige bloeding, botbreuk of verlies van bewustzijn.

Amstelveen:

Op de Poel in Amstelveen is het vanmiddag druk met schaatsers. Steeds meer mensen begeven zich op het ijs en dit terwijl het nog niet overal even dik is.