Jonge ijsmeester prepareert ijsvloer in Uithoorn

Nog lang niet overal veilig om te schaatsen

Toch is het nog lang niet op alle plekken veilig om te schaatsen omdat er verraderlijke plekken in het ijs kunnen zitten die door sneeuwval niet stevig zijn. Dit is het vaak het geval op de grotere plassen.

Kleinere slootjes

Op de meeste kleinere slootjes is het ijs wel al dik genoeg om een flink aantal schaatsers te kunnen dragen. Alleen is het daar op sommige plekken op het ijs, en dan met name de bovenlaag, niet optimaal omdat ook daar vast gevroren sneeuw ligt.

Jonge IJsmeester

In Uithoorn werd er donderdagavond dan ook hard gewerkt om de ijsvloer voor vrijdag in een topconditie te krijgen. Op het ijs in een sloot in Meerwijk-West, die tussen de Brandgans en de Rotgans ligt en grenst aan de achtertuinen van deze woningen in deze straten, werd de ijsvloer eerst vakkundig met de bezem schoongeveegd van alle takken en losliggende sneeuw- en ijsdeeltjes.

Besproeien

Toen de vloer mooi schoon was werd er met de tuinslang vakkundig een mooie laag water opgespoten die vannacht al zal worden omgetoverd in een superstrakke toplaag op het bestaande ijs. De vrijdag kan dus niet meer stuk voor de schaatsliefhebbers in deze wijk, dat wordt weer ouderwets genieten met dank aan de onbekende jonge ijsmeester.

Fototip

Mensen die vrijdag het ijs gaan uitproberen op de sloot aan de Brandgans en de Rotgans kunnen hun eigengemaakte foto's mailen naar uwblik@blikopnieuws.nl dan zorgt de redactie van www.blikopnieuws.nl er voor dat de foto's bij dit bericht worden geplaatst met naamsvermelding van de betreffende fotografen. Natuurlijk mogen er ook mooie schaatsfoto's die op andere plekken in het land zijn gemaakt worden gemaild. Zet er dan wel even bij waar het is en dan kun je deze foto's ook bij www.blikopnieuws.nl terugzien.