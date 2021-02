Adempauze voor ouders kinderopvangtoeslagenaffaire met schulden

Ouders die in de problemen zijn gekomen door wat er mis is gegaan met de kinderopvangtoeslag en die kampen met schulden krijgen een adempauze waarin schuldeisers geen oude schulden bij ze kunnen innen. 'Dat is het gevolg van een aangenomen amendement door de Tweede Kamer dat het ministerie van Financiën nu uitvoert', zo meldt het ministerie van Financiën vrijdagmiddag.