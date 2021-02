Zwaargewonde man bewusteloos gevonden in kantoor fietsenstalling station Purmerend

Zaterdagochtend is in het kantoor bij een fietsenstalling bij het NS station in Purmerend een zwaargewonde man aangetroffen. 'De man was niet aanspreekbaar en heeft aanzienlijk aangezichtsletsel', zo laat de politie zaterdagmiddag weten.

Onderzoek

'De recherche in Purmerend heeft de hele dag onderzoek verricht in en rond de fietsenstalling bij het NS station aan het Beatrixplein. Het slachtoffer, een medewerker van de fietsenstalling, is overgebracht naar het ziekenhuis', aldus de politie. Het is de politie nog niet duidelijk wat zich heeft afgespeeld. De betreffende medewerker had dienst tot vrijdagavond 19.00 uur.

Forensisch onderzoek

Er is een forensisch en buurtonderzoek ingesteld. De politie roept getuigen op zich te melden die weten wat er gebeurd kan zijn, of die onregelmatigheden hebben waargenomen bij het kantoor van de fietsenstalling, tussen vrijdagavond 19.00 en zaterdagmorgen 08.30 uur. Neem s.v.p contact met de politie via 0900-8844.