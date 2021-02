Zondag laatste schaatsdag, 's middags zet de dooi in

Zondag is de laatste dag dat er kan worden geschaatst. Rond het middaguur zal in het zuiden beginnend de vorst overgaan in dooi. Er is zondag ook vrij veel zon wat tot sneller smelten van het ijs zal leiden.

Weersverwachting KNMI

De temperatuur loopt zondagmiddag uiteen van rond het vriespunt in het noordoosten van het land tot ongeveer +5°C in het zuiden. Er is vooral op lokale wegen aanhoudend kans op gladheid door sneeuwresten of bevriezing van natte weggedeelten. De zuidoostenwind is boven land matig en aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig.

Schaatsen

Er kan vandaag dus nog worden geschaatst maar net als gisteren waarschuwt de KNSB er voor om dit te doen op plekken bij jou in de buurt, 'als je wilt schaatsen, blijf dan dicht bij huis', laat de KNSB ook zondag weer weten.

Vermijd bevroren open water!

'Zoek vijvers, grachten of sloten in je eigen woonplaats. Wil je zeker weten dat het ijs veilig is en de omstandigheden coronaproof zijn, ga dan naar de lokale natuurijsclub. En vermijd bevroren open water, want hoe mooi de ijsvloer ook lijkt, de kwaliteit is niet betrouwbaar', aldus de KNSB.

#wijsopnatuurijs

Onder de noemer #wijsopnatuurijs is dit de boodschap die de KNSB actief uitdraagt, ook op de laatste dag dat schaatsliefhebbers het natuurijs kunnen opzoeken. 'Mensen hebben de afgelopen dagen enorm kunnen genieten van schaatsen op natuurijs. Mooi is dat we ook veel kinderen op het ijs hebben gezien, die nu op de sloot achter het huis kunnen leren schaatsen', zegt Jurre Trouw, manager Sportparticipatie van de KNSB. 'Wij zijn ook enthousiast, want niets is mooier dan schaatsen in de open lucht. Maar het is coronatijd, en daarin moeten we onze reisbewegingen beperken en geen onverantwoorde risico’s nemen.'

Tips voor veilig schaatsen

In heel het land zijn plekken te vinden om te schaatsen op natuurijs. Waarschijnlijk is dat vandaag voor het laatst mogelijk, dus valt te verwachten dat veel mensen het ijs op gaan. Maar wees verstandig en check of dit ook veilig kan, luidt het advies van de KNSB. Zoek dus dicht bij huis bevroren slootjes, grachten, vijvers, plassen en meertjes om op te schaatsen. En ga voorbereid op pad, lees daarvoor de tips op schaatsen.nl/natuurijs.

