Man (47) uit Dongen thuis opgehaald door politie voor uitzitten celstraf 1.757 dagen

Cellencomplex

Het gaat om een vonnis van de rechtbank in Breda van 1.825 dagen ter zake, de invoer van cocaïne in combinatie met deelname aan een criminele organisatie. De verdachte heeft van dat vonnis pas 68 dagen uitgezeten en heeft daarom nog 1.757 dagen voor de boeg. Hij is ingesloten in het cellencomplex.