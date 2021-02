Gevel uit pand geblazen door explosie

Er heeft van maandag 15 op dinsdag 16 februari 2021 rond middernacht een explosie plaatsgevonden bij een bedrijfspand aan het Keurenplein in Amsterdam. De hele gevel is eruit geblazen.

Rond middernacht krijgt de politie een melding van een harde knal op het Keurenplein. Als politieagenten ter plaatse komen zien zij dat de hele gevel uit het pand is geblazen. De Teamleider Explosieven Verkenning komt ook naar het Keurenplein om het explosief materiaal te onderzoeken. Nadat de plaats delict veilig is gesteld heeft een forensisch team sporenonderzoek gedaan. Ook zal de recherche buurtonderzoek doen en worden camerabeelden uit de omgeving onderzocht. Het is nog onduidelijk of er buit is gemaakt.