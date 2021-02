92 procent woningen op aardgas begin 2019

Op 1 januari 2019 was 5,7 procent van de woningen aardgasvrij, twee jaar eerder was dit nog 5,0 procent. In 2017 en 2018 zijn ruim 12 duizend bestaande woningen aardgasvrij gemaakt. In nieuwbouwwoningen is centrale verwarming op gas de meest voorkomende hoofdverwarmingsinstallatie, met bijna 60 procent. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers

Het grootste deel van de Nederlandse woningen maakt voor verwarming gebruik van een cv, 89,5 procent begin 2019. Dit kan zowel een individuele ketel als blokconstructie zijn. Begin 2017 was dit 90,4 procent. In absolute aantallen steeg het aantal woningen met cv, omdat er veel woningen met een cv-ketel zijn bijgebouwd in 2017 en 2018. Voor 3 procent van alle woningen begin 2019 is te weinig informatie over de hoofdverwarmingsinstallatie beschikbaar.

Van de aardgasvrije woningen is 90 procent aangesloten op stadsverwarming, en 10 procent heeft een all-electric hoofdverwarmingsinstallatie.

12 duizend woningen aardgasvrij gemaakt

In 2017 en 201g zijn ruim 12 duizend bestaande woningen aardgasvrij gemaakt; deze woningen gebruiken helemaal geen gas meer begin 2019 terwijl ze dat in 2017 of 2018 nog wel deden. Van deze woningen was 69,9 procent een appartement, 14,9 procent een tussenwoning en 6,7 procent een vrijstaande woning. De helft van de aardgasvrij gemaakte woningen is gebouwd tussen 1965 en 1974.

De provincie Utrecht is koploper in het aardgasvrij maken met 0,4 procent van de bestaande woningen. Loppersum en Purmerend zijn met 4,6 procent de gemeenten waar de meeste woningen aardgasvrij gemaakt zijn. In Loppersum ervaren de bewoners direct de negatieve gevolgen van de aardgaswinning. In Purmerend ligt al sinds de jaren tachtig een warmtenet.

34 procent van de nieuwbouw aardgasvrij

Bij woningen in die in 2017 of 2018 zijn opgeleverd, ruim 120 duizend woningen, was individuele cv de meest voorkomende hoofdverwarmingsinstallatie (59 procent), gevolgd door all-electric en stadsverwarming (beide 20 procent). Van deze nieuwbouwwoningen gebruikt 65 procent nog gas voor ruimteverwarming en 34 procent helemaal geen gas.

De vijf gemeenten met het hoogste aandeel in 2017 en 2018 gebouwde aardgasvrije nieuwbouwwoningen zijn Vaals (96 procent), Zeewolde (94 procent), Westervoort (93 procent), Vlieland (93 procent) en Vlissingen (87 procent). In absolute aantallen worden de meeste aardgasvrije nieuwbouwwoningen in en rond studentensteden gebouwd.