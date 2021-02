VEH: WoonKieskompas helpt bij weloverwogen stem voor wonen

Het WoonKieskompas, waaraan ook de Woonbond en Aedes hebben bijgedragen, laat zien wat er in de partijprogramma’s staat over betaalbare koop- en een huurwoningen, over verduurzaming en over de leefomgeving. Het WoonKieskompas staat op www.eigenhuis.nl/verkiezingen

Hoe willen politieke partijen het enorme tekort aan koop- en huurwoningen aanpakken, door te bouwen in de stad of in het groen? Wie moet de verduurzaming betalen, welke partijen willen de energiekosten verhogen, welke willen meer windmolens of kernenergie? Aan de hand van 26 stellingen laat het WoonKieskompas zien welke politieke partij het beste past bij iemands eigen voorkeuren.

Verantwoording Woonkieskompas

Het WoonKieskompas is een onafhankelijk en wetenschappelijk beproefd hulpmiddel voor iedereen die een weloverwogen stemkeuze wil maken en wordt vandaag tegelijkertijd met het Algemene Kieskompas geïntroduceerd. Politieke partijen die in de peilingen op tenminste één Kamerzetel staan hebben de stellingen ontvangen. De antwoorden van de politieke partijen zijn door het Expertteam van Kieskompas gevalideerd aan de hand van de verkiezingsprogramma’s en standpunten van de partijen. De stellingen staan los van de eigen standpunten van Vereniging Eigen Huis, de Woonbond en Aedes.