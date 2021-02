Douane onderschept 1329 kilo cocaïne tussen koffiebonen

De Douane heeft maandag 15 februari 2021 tijdens een controle in de Rotterdamse haven een partij van 1329 kilo cocaïne onderschept. De straatwaarde van deze partij is ruim 99 miljoen euro.

De cocaïne zat verstopt in plasticzakken tussen de koffiebonen.

Koffiebonen

De partij zat verstopt in een container geladen met koffiebonen. De container was afkomstig uit Brazilië. De lading was bestemd voor een bedrijf in Nunspeet. Het bedrijf heeft vermoedelijk niets met de smokkel te maken.