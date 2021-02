'Levenslang gedetineerde tramschutter Gökmen T. steekt bewaarder neer'

Op de Terroristenafdeling (TA) van de Penitentiaire Inrichting(PI) de Schie in Rotterdam heeft een gedetineerde woensdagmiddag een medewerker van de PI gestoken. Dit heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) donderdagmiddag bekendgemaakt.

Zelfgemaakt wapen

'Het incident gebeurde met een vermoedelijk zelf gefabriceerd voorwerp uit zijn cel. De medewerker is gewond geraakt en voor behandeling naar het ziekenhuis gegaan. De gedetineerde is daarna in een strafcel geplaatst. De PI heeft aangifte gedaan en het onderzoek loopt. De directie en leidinggevende houden contact met betrokken medewerker', aldus de DJI. De DJI wil niet zeggen om welke gedetineerde het gaat maar meerdere dagbladen en nieuwssites geven aan dat het om Gökmen T. zou gaan.

Levenslange celstraf

T. zit een levenslange celstraf uit nadat hij op 18 maart 2019 in Utrecht op het 24 Oktoberplein in een tram het vuur opende op willekeurige slachtoffer. Vier mensen kwamen hierbij om het leven en zes raakten gewond.

Terroristenafdeling

Er zijn binnen het Nederlandse gevangeniswezen drie inrichtingen met een terroristenafdeling. Dit zijn PI Rotterdam, PI Vught en PI Zwolle. Op de TA in De Schie is plek voor 14 plekken.