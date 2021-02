Zitting spoedappel avondklok gesloten, hof doet volgende week vrijdag uitspraak

Spoedappel

De Nederlandse staat heeft afgelopen dinsdag een spoedappel heeft ingesteld bij het gerechtshof Den Haag tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag door mr. Hoekstra van afgelopen dinsdagochtend waarin beslist is dat de avondklok moet vervallen. Dit was gevorderd door Stichting Viruswaarheid.nl.

Nieuwe spoedwet kabinet

Ook al zal het hof in haar uitspraak in dit appel vandaag Viruswaarheid gelijk geven dan zal de avondklok waarschijnlijk toch van kracht blijven omdat het kabinet inmiddels in sneltreinvaart een speciale spoedwet heeft opgesteld die wanneer deze door de Koning is ondertekend en ook door de Eerste en Tweede Kamer is aangenomen van kracht wordt en dus de maatregel van het kabinet over de avondklok kan standhouden.

LIVE

Vrijdagochtend is om 10.10 uur in het Gerechtshof Den Haag de inhoudelijke behandeling van dit hoger beroep van start gegaan. In dit liveblog-artikel kunt u het verloop van deze zitting volgen.

Update 10.15

De voorzitter van het Gerechtshof Marie-Anne Tan-de Sonnaville heeft bij aanvang van de zitting bekendgemaakt dat beide partijen, Viruswaarheid en de Staat, dubbele spreektijd krijgen. De landsadvocaat van de overheid, Reimer Veldhuis, mag als eerste zijn betoog houden.

Update 10.50 uur

De landsadvocaat heeft zijn betoog afgerond. De voorzitter van het Gerechtshof heeft een korte pauze tot 11.10 uur ingelast.

Update 11.10 uur

Gerben van de Corput, de raadsman van Viruswaarheid, start zijn betoog.

Update 12.20

De voorzitter van het Gerechtshof Den Haag heeft een pauze tot 13.30 uur ingelast

Update 13.30 uur

De zitting is om 13.30 weer hervat. De landsadvocaten van de overheid, Reimer Veldhuis, start zijn betoog.

Update 13.45 uur

Landsadvocaat Veldhuis gaat in op de stelling die de advocaat van Viruswaarheid eerder verkondigde dat de wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg) een veel te zwaar middel zou zijn en dat de overheid deze wet daarvoor in dit geval niet mag gebruiken om de avondklok in te stellen en ook op dit moment in stand te houden.

Instrument avondklok

Veldhuis zegt dat sinds de corona-uitbraak in februari 2020 het kabinet het instrument van een avondklok al wel als een mogelijkheid tot haar beschikking had maar dat deze tot zaterdagavond 21.00 uur op 23 januari 2021 nog niet is ingezet omdat de omstandigheden tot dat moment daartoe geen aanleiding gaven.

Nu wel noodzaak van avondklok

Veldhuis stelt dan ook dat, nu de omstandigheden volgens de overheid wel aanleiding geven om de avondklok in te stellen vanwege een hoge druk op de zorg en een hoge R0-waarde en het feit dat er meer besmettelijke varianten zijn bijgekomen, de wet Wbbbg kan worden gebruikt om dit te verwezenlijken. Er kan volgens Veldhuis dan ook niet van een onmiskenbare maatregel worden gesproken door Viruswaarheid.

Update 13.55

De advocaat van Viruswaarheid, Van de Corput, heeft gereageerd op de zaak.

Update 14.25 uur

Marie-Anne Tan-de Sonnaville, de voorzitter van het Gerechtshof Den Haag vraagt na het betoog van de advocaat van Viruswaarheid of er nog vragen zijn bij één van beide partijen. Die zijn er niet. Vervolgens laat de voorzitter weten dat het Gerechtshof de tijd neemt om in beraad te gaan over de uitspraak in deze zaak. Het hof zal volgende week vrijdag 26 februari schriftelijk om 10.00 uur uitspraak doen. De zitting wordt gesloten.