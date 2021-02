Dode vrouw in woning in Breda

In een woning aan de Cornelis Outshoornstraat in Breda is de politie zaterdagmiddag op een zwaargewond vrouw gestuit. De hulpdiensten hebben geprobeerd de vrouw te reanimeren, maar zij overleed aan de gevolgen van haar verwondingen.

De politie heeft een man uit Dordrecht aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van de vrouw. Het is nog onduidelijk wat er zich in de woning heeft afgespeeld. De politie ging in de woning kijken na een tip. Wie deze gegeven is niet duidelijk.

In en om de woning is een groot onderzoek gestart.