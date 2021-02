Versoepeling voor voortgezet onderwijs en kappers

Volgens ingewijden is de uitkomst van het Catshuisberaad van zondag dat de avondklok op 2 maart met nog eens drie weken wordt verlengd. Hierdoor is het mogelijk om op andere gebieden de maatregelen minder streng ta laten zijn.

De NOS laat weten dat mogelijk de kappers weer op 2 maart open kunnen, al is dit wel onder voorwaarde dat er alleen op afspraak gewerkt mag worden. Voorafgaand aan de afspraak zal men moet controleren of de klant geen klachten heeft.

In het voortgezet onderwijs worden de maatregelen versoepeld. Vanaf 1 maart mogen de scholen deels weer open. De leerlingen kunnen dan gemiddeld anderhalve dag in de week les op school krijgen. In het middelbaar beroepsonderwijs kunnen de leerlingen ongeveer een dag in de week naar school. Hoger onderwijs en de universiteiten blijven voorlopig dicht.

De verwachting is dat aanstaande dinsdag de maatregelen bekend zullen worden gemaakt tijdens een persconferentie door premier Rutte en minister De Jonge.