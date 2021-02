Elf aanhoudingen voor ladingdiefstal vanaf Schiphol

Twee separate rechercheteams zijn onderzoeken gestart naar de diefstallen. Zo werd er in maart van het vorig jaar onderzoek gedaan naar de diefstal van een partij Apple iPhones met een waarde van drie miljoen euro. Hiervoor werden zes verdachten aangehouden uit Zaandam, Amsterdam, Volendam, Eindhoven en de Haarlemmermeer. De laatste aanhouding vond vorige week plaats.

In december werd er een onderzoek gestart naar de diefstal van eveneens een partij Apple iPhones. Deze keer had de partij een waarde van zestien miljoen euro. In het onderzoek kwamen vijf verdachten naar voren. Deze zijn afkomstig uit Amsterdam, Purmerend, Kampen, Hoofddorp en Zaandam. Tijdens diverse zoekingen bij bedrijven in Haarlemmermeer en Duitsland werden onder meer 9200 gestolen Apple iPhones teruggevonden. Daarnaast namen rechercheurs meerdere goudstaven en 141.000 euro aan contant geld.

Beide rechercheteams van de KMar zijn bij diverse aanhoudingen ondersteund door het arrestatieteam van de BSB KMar en de observatie- en ondersteuningsgroep van de KMar op Schiphol. Daarnaast zijn digitale en financiële rechercheurs van de KMar ingezet. in beslag onder één van de verdachten.