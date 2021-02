Werkstraf geëist voor beroving door 'pedohunters'

Zogenoemde 'pedohunters' waren afgelopen najaar geregeld in het nieuws: mensen die anderen probeerden uit hun tent te lokken en dan het recht in eigen hand namen. Een Haags drietal deed op 26 oktober hetzelfde, maar met heel andere motieven. 'Telefoon gelijk afpakken met dat geld enzo.' Het slachtoffer werd ordinair beroofd.

De appjes die een van de drie vooraf stuurt zijn duidelijk. Hij bespreekt met een vriend dat je mensen kunt afpersen door ze naar een plek te lokken voor een afspraak met een minderjarige en ze dan te filmen. 'Ik ken iemand, die heeft het al gedaan. Die heeft in een maand tijd 10.000 euro.'

Die middag eind oktober werd een 26-jarige man naar een afgelegen plek gelokt, zogenaamd voor een afspraak met een 15-jarig meisje. 'Zo'n dubieuze afspraak, daar mag je iets van vinden,' zei de officier van justitie op zitting, 'maar deze manier van eigenrichting, die duidelijk was gericht op het verkrijgen van geld, heeft niks met nobele motieven te maken.'

Doelbewust plan

Volgens het Openbaar Ministerie was er een doelbewust plan om het slachtoffer te grazen te nemen en te beroven. Het slachtoffer werd naar een donkere afgelegen plek gelokt waar hij drie mannen tegenover zich zou vinden. Eentje die het app contact met hem had onderhouden, eentje die alles zou filmen en eentje die hem met een metalen pijp zou afranselen. Er was een duidelijke taakverdeling.

'Hier is niets nobels of eerbaars aan,' aldus de officier van justitie, 'dit is simpelweg strafbaar handelen.' Ze eiste tegen alle drie de verdachten een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden.

De politierechter deed meteen uitspraak. Zij achtte de diefstal in vereniging met geweld wel bewezen, maar de poging afdreiging in vereniging niet. Daarom legde ze een werkstraf van 180 uur op, en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden.