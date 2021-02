Drugssmokkelaars verstoppen 695 kilo cocaïne in Saman Wood

Vorige week donderdag heeft de douane tijdens een reguliere controle in de haven van Rotterdam 695 kilo cocaïne aangetroffen. 'De drugs zaten verstopt in een zeecontainer geladen met Saman Wood', zo laat het Openbaar Ministerie (OM) maandag weten.

Dominicaanse Republiek

De lading was op 18 februari binnengekomen met een zeeschip vanuit de Dominicaanse Republiek. Het hardhout in de container was bestemd voor een bedrijf uit België. Tussen de lading trof de Douane 695 pakketten aan.

HARC-team

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.