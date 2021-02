Gevonden resten Oostvoorne vermoedelijk van sinds 2013 vermiste vrouw

Het stoffelijk overschot dat zondagmiddag werd gevonden in een natuurgebied aan de Zeeweg in het Zuid-Hollandse Oostvoorne is vermoedelijk van een vrouw die in 2013 vermist raakte in dit gebied. 'De vindplaats wordt op dit moment minutieus uitgekamd door rechercheurs, de Forensische Opsporing en specialisten van het NFI', zo laat de politie maandag weten.