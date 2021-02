Voorwaardelijke celstraf na bedreiging en vasthouden ambulancemedewerkers

De rechtbank Noord-Holland heeft een 34-jarige man veroordeeld nadat hij in november vorig jaar ambulancemedewerkers bedreigde en vasthield in zijn woning in Broek op Langedijk. De politierechter heeft hem een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden opgelegd met de maximale proeftijd van 3 jaar. Dit moet voorkomen dat de verdachte opnieuw de fout in gaat.

Incident

De verdachte belde in de nacht van 27 op 28 november naar de hulpdiensten nadat hij alcohol gedronken, wiet had gerookt en andere drugs had gebruikt. Hij zei dat hij zich slecht voelde en een bloedneus door cokegebruik had. Twee ambulancemedewerkers kwamen als eerste ter plaatse. Ze constateerden al snel dat de verdachte geen bloedneus of ander letsel had, maar roken een sterke wietgeur. Ze stelden daar enkele vragen over. Dat was zeer tegen de wens van de verdachte. Die liep naar de keuken, pakte drie grote messen en toonde deze aan de ambulancemedewerkers. Hij bedreigde hen met de dood en ze mochten de woning niet verlaten. Deze situatie duurde zo'n zes minuten. Toen kon de politie de verdachte aanhouden.

De verdachte verklaarde tijdens de zitting dat hij alleen vage herinneringen aan het incident heeft. Hij zei dat hij niet had geslapen, niet goed had gegeten en de nodige drugs had gebruikt. Hij voelde zich niet goed geholpen door de ambulancemedewerkers voor zijn kortademigheid. Hij gebruikt nu vrijwel geen drugs meer, verklaarde hij.

Impact

Het incident heeft een grote impact op de ambulancemedewerkers gehad, vertelden ze tijdens de zitting. Ze hebben doodsangsten uitgestaan, dachten niet levend uit de situatie te komen. Nog steeds hebben ze last van de psychische gevolgen en staan ze minder onbevangen in hun werk. Het Openbaar Ministerie eiste een celstraf van 3 maanden, waarvan 1 maand voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.

Oordeel rechtbank

Volgens de politierechter gaat het hier om een zeer ernstig incident dat veel verder gaat dan alleen het belemmeren van hulpverleners. De verdachte heeft de ambulancemedewerkers bedreigd met de dood en enige tijd van hun vrijheid beroofd. Dat moet zeer ingrijpend en beangstigend voor hen zijn geweest en moet absoluut niet nog eens voorkomen, stelt de rechter. Om de ernst van het feit tot uitdrukking te brengen, ging de politierechter boven de eis van het OM uit. De forse voorwaardelijke straf moet een stok achter de deur zijn zodat de verdachte, die geen strafblad heeft, niet nog een keer strafbare feiten pleegt. Daarnaast moet de verdachte elk slachtoffer 2500 euro smartengeld betalen.