Filmpje op Instagram is van Tarik Z.

In het filmpje stelt Z. zich voor als ‘de jongen die zes jaar geleden de NOS is binnengevallen’ . Tarik Z. drong in 2015 het NOS-gebouw binnen en eist onder bedreiging van een vuurwapen zendtijd. In allerijl werd het pand ontruimd en ging het journaal van 20.00 uur niet door.

Tarik Z. liet via het filmpje op Instagram opnieuw van zich horen om te waarschuwen voor het verspreiden van nepnieuws. ‘Jullie worden nog steeds voor de gek gehouden. En daarom ben ik terug’.

Het Openbaar Ministerie laat in een reactie aan de NOS weten dat er niets strafbaars is aan het filmpje. ‘Er worden naar onze inschatting op deze manier geen strafbare feiten gepleegd. Hij heeft zijn straf erop zitten en mag zijn mening uitdragen, wat je daar ook van vindt’, aldus een woordvoerder.